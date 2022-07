Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verletzte bei Verkehrsunfall

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Alheim befuhr am Freitag gegen 15:00 Uhr mit ihrem PKW den Hofweg in Richtung Brückengasse und wollte in diese nach rechts einbiegen. Ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Rotenburg befuhr die Brückengasse in Richtung Breitenstraße auf der linken Fahrbahnseite direkt an einer Hausfassade entlang. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich leicht, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 550.- Euro.

Lotz, PHK

