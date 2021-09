Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einladung an Medienvertreterinnen und -vertreter - Festakt zum Ende der baulichen Innensanierung des Polizeipräsidiums am 19.09.2021 im Polizeipräsidium Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 19.09.2021 werden der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) und das Polizeipräsidium Wuppertal den weitgehenden Sanierungsabschluss sowie die Eröffnung des Rheinisch-Bergischen-Zentrums für Polizeigeschichte mit einem feierlichen Festakt würdigen. Im Rahmen der Veranstaltung, an der auch der Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, teilnimmt, werden u.a. Teilbereiche der baulichen und technischen Sanierungsmaßnahmen im historischen Gebäude präsentiert. Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden am Sonntag, 19.09.2021, im Polizeipräsidium Wuppertal Friedrich-Engels-Allee 228 42285 Wuppertal Saal 300 herzlich zur Teilnahme an dem Festakt, Beginn 10:30 Uhr, eingeladen. Bitte beachten Sie: Im Gebäude gelten Maskenpflicht (außer auf dem Sitzplatz) und 3G-Regel. Der schriftliche oder digitale Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) wird am Einlass überprüft. Eine Akkreditierung ist bis Freitag, 17.09.2021, 14:00 Uhr, unter der Rufnummer 0202 284 2020 erforderlich. (ak)

