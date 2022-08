Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Heppenheim (ots)

Am Montagabend (22.08.), führten Beamte der Polizeistation Heppenheim, unterstützt von drei Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen, in der Zeit zwischen 22.40 Uhr und 00:15 Uhr, in der Lorscher Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 60 km/h.

Von insgesamt 36 kontrollierten Fahrzeugen waren 12 Wagenlenker zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 90 "Sachen" gemessen. Er muss nun neben einem Punkt in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro zusätzlich mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

