POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Hausfassade mit Farbe besprüht/Polizei bittet um Hinweise

Michelstadt (ots)

Die Fassade eines Wohnhauses in der Schloßstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (21.08.) in das Visier von Unbekannten.

Die Täter besprühten eine Wand des Gebäudes mit schwarzer Farbe und hinterließen dort einen Schriftzug. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

