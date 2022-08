Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Einbruch in Feuerwehrhaus/Kriminelle erbeuten Erlös des Feuerwehrfestes

Birkenau (ots)

Die Halle des Feuerwehrstützpunkts "Am Festplatz" geriet in der Nacht zum Montag (22.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch eine Bürotür Zugang und ließen dort anschließend aus Kassen mehrere tausend Euro mitgehen. Bei dem Geld handelte es sich um den Erlös des zurückliegenden Feuerwehrfestes.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

