POL-DA: Höchst: Farbschmierereien an der Schulturnhalle/Zeugen gesucht

Birkenau (ots) - Die Halle des Feuerwehrstützpunkts "Am Festplatz" geriet in der Nacht zum Montag (22.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch eine Bürotür Zugang und ließen dort anschließend aus Kassen mehrere tausend Euro mitgehen. Bei dem Geld handelte es sich um den Erlös des zurückliegenden Feuerwehrfestes. ...

