POL-SU: Flüchtigen Lkw-Fahrer nach Unfall festgenommen/ Betrunken und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Siegburg (ots)

Am Samstag (22. Oktober) konnte in Siegburg der mutmaßliche Verursacher eines Verkehrsunfalls ermittelt werden. Beamte der Polizeiwache Siegburg wurden gegen 15.00 Uhr zu einer Baustelle in der Straße "Siegdamm" gerufen. Dort wurde der Fahrer eines Lkw festgehalten, der etwa eine Stunde vorher in Bergisch Gladbach einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Der 26-Jährige soll dort in einer Kurve nahe einer Bushaltestelle von der Fahrbahn abgekommen sein, mehrere Verkehrsschilder umgefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Zeugen berichteten auch, dass der Lkw-Fahrer schon vor dem Unfall Schlangenlinien gefahren und andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst stark gefährdet habe. Nach dem Unfall fuhr der Mann offenbar nach Siegburg, wo an einer Baustelle, für die er arbeitete, ein Frontschaden am Lkw auffiel. Darauf angesprochen, gab der Lkw-Fahrer einem Baustellenmitarbeiter gegenüber an, er habe nach dem Unfall Angst bekommen und sei daher geflüchtet. Den Polizisten gegenüber machte der Mann aus Sankt Augustin später keine Angaben mehr. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille ergab, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nachdem dem Sankt Augustiner noch vor Ort von einem Vorgesetzten die Kündigung ausgesprochen wurde, wurde er zur Blutentnahme zum Krankenhaus Troisdorf gebracht. Auf dem Weg schlief der mutmaßliche Unfallverursacher ein. Nach den Maßnahmen im Krankenhaus wurde der Kraftfahrer durch die Polizei entlassen. Da den Polizisten an dem sichergestellten Führerschein des Mannes mehrere Fälschungsmerkmale auffielen, erwarten ihn neben Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses und Verkehrsunfallflucht auch Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (Uhl)

