LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht!

Remptendorf (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Fischerhütte in einem Wald bei Remptendorf ein und entwendeten ein Notstromaggregat, einen 40-Liter-Kanister Benzin sowie 3 Besteckkästen im Gesamtwert von ca. 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

