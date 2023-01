Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heckenbrand

Raubach (ots)

Am 31.12.2022 um 20:00 Uhr wurde die Polizei wegen einer brennenden Tanne in Raubach im Bereich der Brechhofer Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Thuja-Hecke in Brand geraten war, welche zunächst durch Anwohner und anschließend durch Kräfte der Feuerwehr und Raubach abgelöscht wurde. Aufgrund der Feststellungen vor Ort ist zu vermuten, dass das Feuer durch einen Feuerwerkskörper verursacht wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell