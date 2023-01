POL-PDNR: Diebstahl von Bienenstöcken

Altenkirchen (ots) - In der Silvesternacht kam es im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen zu mehreren Brandeinsätzen. In den Ortschaften Hamm/Sieg und Kircheib kam es vermutlich durch Feuerwerkskörper ausgelöste, leichte Heckenbrände, ohne größeren Schaden. In Altenkirchen gerieten zwei Mülltonnen zwischen zwei Wohnhäusern in Brand. Dabei wurde die Fassade ...

