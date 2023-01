POL-PDNR: Heckenbrand

Melsbach (ots) - Am Silvesterabend wurde die PI Straßenhaus gegen 22:39 Uhr über brennende Mülltonnen am Kindergarten in Melsbach informiert. Vor Ort konnten mehrere beschädigte und brennende Mülltonnen festgestellt werden. Durch das Brandgeschehen kam es zur Beschädigung einer angrenzenden Mauer. Das Feuer konnte durch Kräfte der Feuerwehr Melsbach gelöscht werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf mehrere Jugendliche, die als Tatverdächtige in Frage kommen. Zeugen ...

