Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht zum Jahreswechsel

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Zum Abschluss des Jahres ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der PI Neuwied insgesamt 14 Verkehrsunfälle, bei denen zwei Personen lediglich leicht verletzt wurden. In einem Fall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt, nachdem er/sie ein Garagentor im Rheintalweg beschädigte. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied, Tel. 02631/878-0.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Silvesterabend befuhr ein 44-jähriger gegen 19:00 Uhr mit einem Fahrrad verbotswidrig die Kraftfahrstraße B42 zwischen den Anschlussstellen Engers und Block. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten über die Notrufleitung, dass der Fahrradfahrer zudem entgegen der Fahrtrichtung fährt. Glücklicherweise kam es bis zum Eintreffen einer Funkstreife zu keinem Schadenseintritt. Allerdings wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme erfolgte. Zeugen, welche durch diesen Vorfall konkret gefährdet wurden werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden, Tel. 02631/878-0.

Rakete in Wohnzimmer

Gegen 19:10 Uhr suchte eine Silvesterrakete ihren Weg in den 4. Stock eines Wohnzimmers in einem Hochhaus im Lindenweg. Aus einer 6-8köpfigen Gruppe Jugendlicher heraus wurde die Rakete gezündet und flog an den beiden Wohnungsinhabern - welche sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Balkon befanden - vorbei in deren Wohnzimmer und explodierte dort. Dies hatte zur Folge, dass Teile des Inventars nicht unerheblich beschädigt wurden und die beiden Wohnungsinhaber durch die Detonation in nächster Nähe leicht verletzt wurden. Hinweise, die zur Identifizierung der Personengruppe führen könnten bitte an die Polizei Neuwied, Tel. 02631/878-0.

Mehrere Brände durch Feuerwerkskörper

Gegen 23:55 Uhr kam es in der Prinz-Viktor-Straße zum Brand in einem Mehrfamilienhaus. Der Balkon im obersten Stockwerk des Gebäudes stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Brand, welcher sich rasch auch auf den Balkon der darunterliegenden Wohnung ausweitete und das Gebäude mit schwarzem Rauch überzog. Alle Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte umgehend aus dem Gebäude evakuiert und in Sicherheit gebracht. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Brand durch Feuerwerkskörper verursacht wurde.

Wenige Minuten nach dem Jahreswechsel geriet ein Dach eines Mehrfamilienhauses in der Engerser Straße in Flammen. Zeugen konnten Beobachten, dass eine Silvesterrakete von der Einmündung der Mittelstraße aus abgefeuert wurde und in dem Gebäude einschlug. Der Brand beschränkte sich glücklicherweise auf einen unbewohnten Teil des Hinterhauses und wurde durch die Feuerwehr abgelöscht, bevor er auf andere Gebäude im dicht bebauten innerstädtischen Gebiet übergreifen konnte. Der entstandene Schaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im 5-stelligen Bereich. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an die Polizei Neuwied, Tel. 02631/878-0.

Um 01:30 Uhr kam es in der Mittelstraße zum Brand einer Mülltonne. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Mülltonne durch eine Feuerwerksrakete - offensichtlich vorsätzlich - in Brand gesetzt wurde. Auch hier erbittet die Polizei Neuwied Hinweise unter 02631/878-0.

Zwischen 02:00 und 02:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Brand in der Bismarkstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte Treppenhaus eines Mehrparteienhauses mit Rauch überzogen. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um eine unsachgemäße Lagerung von zuvor abgebrannten Feuerwerkskörpern handelte, wodurch das Inventar in Brand geriet. Hierdurch wurden drei Personen leicht verletzt und mussten vorsorglich im Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell