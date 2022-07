Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Gute Zusammenarbeit zwischen Ländern und Behörden

Saarlouis/Überherrn (ots)

Am Donnerstag, den 14.07.2022, haben Kräfte der Gendarmerie Nationale aus Frankreich und der Polizeiinspektion Saarlouis gemeinsame Streifen durchgeführt. Damit soll an die bereits vor der Corona-Pandemie sehr enge Zusammenarbeit angeknüpft werden. Der Einsatz fand teilweise gemeinsam mit Kräften der Ortspolizeibehörden Saarlouis und Überherrn statt. Am französischen Nationalfeiertag waren mehrere gemischte Teams unterwegs und zeigten in der Innenstadt von Saarlouis und, angesichts des heißen Sommerwetters, auch in den Schwimmbädern Saarlouis/Steinrausch und Überherrn Präsenz. Die binationalen Teams waren für Bürgerinnen und Bürger aus Frankreich und Deutschland in beiden Sprachen ansprechbar und konnten kleinere Fragestellungen unmittelbar vor Ort lösen. Weitere Einsätze sind geplant.

