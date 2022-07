Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mülltonne in Brand geraten

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend brannte eine Mülltonne, die sich in Freudenstadt in der Alfredstraße, an der Hauswand eines Anwesens zur Schickardtstraße, befand.

Beim Eintreffen der Polizei, gegen 21:00 Uhr, hatte der geschädigte Hausbesitzer das Feuer bereits größtenteils selbstständig gelöscht. Durch die Freiwillige Feuerwehr Freudenstadt wurden anschließend die restlichen Löscharbeiten unternommen. Dennoch entstanden am Asphalt des Gehweges und an der Hauswand Brandspuren. Der genaue Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Kriminalkommissariat Freudenstadt die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

