POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über 2,4 Promille gegen Verkehrsinsel

Pforzheim (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte der Grund dafür gewesen sein, dass ein 26-jähriger Nissan-Fahrer am Samstagnachmittag gegen eine Verkehrsinsel fuhr und seinen Pkw beschädigte.

Der 26-Jährige Nissan-Fahrer befuhr gegen 17.30 Uhr die Wurmbergstraße in Richtung Haidachstraße, als er an einem Kreisverkehr gegen die dortige Verkehrsinsel fuhr. Hierbei beschädigte der 26-Jährige seinen Pkw so stark, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim starken Alkoholgeruch beim Pkw-Fahrer wahr und führten in der Folge einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von über 2,4 Promille.

Der 26-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Christian Schulze, Pressestelle

