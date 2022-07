Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Mofa-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rohrdorf (ots)

In ein Krankenhaus gebracht worden ist ein 36-jähriger Mofa-Fahrer, der am frühen Sonntagmorgen in Rohrdorf offenbar alleinbeteiligt stürzte.

Ein 36-jähriger Mofa-Fahrer befuhr gegen 1:15 Uhr die Straße Kämmerle in Rohrdorf. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der Fahrer aus bislang nicht bekannter Ursache offenbar alleinbeteiligt und wurde hierbei schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da die Beamten Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers erlangten, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten das Mofa, da an diesem keine Versicherungskennzeichen angebracht waren. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Nagold geführt.

