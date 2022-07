Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann bei Attacke verletzt - Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen fest

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Bei einer mutmaßlichen Attacke ist am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim ein Mann verletzt worden. Polizeibeamte haben einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge sollen sich der Geschädigte und ein Begleiter gegen 1:30 Uhr im Bereich des Bahnhofplatzes aufgehalten haben, als es zu einem Wortwechsel mit einem 39-Jährigen gekommen sein soll. Im weiteren Verlauf soll der 39-Jährige den Geschädigten unvermittelt mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schwere der Verletzungen ist bislang noch unbekannt, Lebensgefahr besteht laut bisherigen Informationen jedoch nicht. Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Nord gelang es, den Tatverdächtigen in der Oststadt vorläufig festzunehmen. Der 39-Jährige befindet sich aktuell in polizeilicher Obhut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wird der Tatverdächtige, ein italienischer Staatsangehöriger, dem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird.

Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Geschehnissen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell