Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachstuhlbrand im Ostviertel

Gera (ots)

Am Dienstag, den 28.06.2022 gegen 12:00 Uhr geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Geraer Mittelstraße in Brand. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und das Feuer gelöscht werden. In den direkt angrenzenden Wohnungen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen, sodass niemand verletzt oder gefährdet wurde. Durch Brandeinwirkung und die Löscharbeiten entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 50.000 Euro. Die Wohnungen sind vorübergehend nicht mehr nutzbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Gera aufgenommen.

