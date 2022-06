LPI-G: Körperverletzung in Gera-Lusan

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Montag (27.06.2022), gegen 19:45 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades Simson die Hauptstraße von Mehla in Richtung Zeulenroda. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Krad und stürzte. Dabei wurde er verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

