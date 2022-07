Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeuge teilt betrunkenen Autofahrer mit

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am Freitagabend (01.07.2022) gegen 22.35 Uhr einen vermeintlich betrunkenen Autofahrer mit. Der Pkw, ein Mitsubishi, würde in der Tiefenbronner Straße in Pforzheim sehr auffällig Schlangenlinien fahren. Eine hinzufahrende Funkstreife des Polizeireviers Pforzheim-Süd konnte die Fahrweise ebenfalls feststellen und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei fiel im Gespräch mit dem 59-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch auf. Ein Vortest ergab 1,4 Promille. Letztendlich musste der Fahrzeugführer seinen Pkw stehen lassen und die Polizeibeamten in das Krankenhaus begleiten, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Als Konsequenz seiner Trunkenheitsfahrt musste er vor Ort seinen Führerschein überreichen und sieht einer Strafanzeige entgegen.

