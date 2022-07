Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Attacke gegen Mann: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.07.2022, 13:55 Uhr

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nach der mutmaßlichen Attacke gegen einen Mann am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim befindet sich der 39-jährige Tatverdächtige seit Sonntagnachmittag in Untersuchungshaft.

Zuvor war es Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord gelungen, den 39-Jährigen bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in der Oststadt aufzuspüren und festzunehmen.

Der dringend Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige, der bislang keine Angaben zur Sache gemacht hat, befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Zum Gesundheitszustand des Geschädigten ist bekannt, dass er aufgrund erheblicher Schnitt- beziehungsweise Stichverletzungen stationär in eine Klinik aufgenommen werden musste. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand jedoch nicht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den weiteren Umständen und Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Geschehnissen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

