Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuer an Schulkomplex

Rheinbrohl (ots)

In der Silvesternacht wurde in der Römerwallschule in Rheinbrohl vorsätzlich eine Papiermülltonne angezündet. Anwohner wurden auf den Brand aufmerksam und verständigten gegen 00:37 Uhr die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr Rheinbrohl konnte den Brand mit 16 Einsatzkräften unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Schulgebäude verhindern. Hinweise zu Tatverdächtigen liegen nicht vor. Die Polizei in Linz erhielt am Sonntagnachmittag Kenntnis von dem Vorfall. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell