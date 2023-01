Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsversuch in einen Schuppen

Hardert (ots)

Am Sonntag kam es im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 17:35 in der Straße "Alter Weg" in Hardert zu einem Einbruchsversuch. Bisher unbekannte Täter versuchten gewaltsam eine Schuppentür zu öffnen. Nachdem der Versuch aus bisher ungeklärter Ursache misslang, entfernten sich der / die Täter von der Tatörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

