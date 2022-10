Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Wohnung

Ladbergen (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (11.10.22) in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.40 Uhr in eine Wohnung an der Ahornstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich über ein Balkonfenster gewaltsam Zugang zu der Wohnung im ersten Stock. Die Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt entsprechende Hinweise bei der Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

