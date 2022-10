Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Unfälle mit Fahrrädern und Pedelecs, mehrere Verletzte

Kreis Steinfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hat es wieder einige Verkehrsunfälle gegeben, in die Radfahrer verwickelt waren. Mehrere Fahrrad- und Pedelec-Fahrer wurden dabei verletzt. Am Montagnachmittag (10.10.22) wurde eine 17-Jährige in Steinfurt-Borghorst leicht verletzt. Die junge Frau fuhr gegen 15.00 Uhr auf dem Radweg des Westfalenrings. An der Ampel wollte sie diesen in Richtung Lindenstraße überqueren. Ein 93-jähriger Autofahrer aus Steinfurt wollte mit seinem Wagen vom Grottenkamp nach rechts in Richtung Westfalenring abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die 17-Jährige aus Steinfurt. Es kam zur Kollision. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Ebenfalls in Borghorst ist am Montagmorgen gegen 08.10 Uhr ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer aus Steinfurt leicht verletzt worden. An der Gantenstraße wollte ein Autofahrer aus einer Parklücke fahren. Der Pedelec-Fahrer fuhr in diesem Moment an der Parklücke vorbei. Der 66-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ob es zum Zusammenstoß kam, ist unklar. Eine 85-jährige Steinfurterin stürzte am Freitag (07.10.22) gegen 18.00 Uhr in Borghorst an der Altenberger Straße mit ihrem E-Bike. Die Frau wollte zum K+K-Mark fahren. Auf Höhe der Hausnummer 150 bog sie in einen kleinen, gepflasterten Weg ein und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte am Freitagvormittag (07.10.22) gegen 11.30 Uhr in Ibbenbüren kopfüber über den Lenker. Der Mann aus Ibbenbüren wartete am Ende des K+K-Parkplatzes am Püsselbürener Damm. Ein Kleinbus-Fahrer wollte den Parkplatz ebenfalls verlassen und übersah offenbar den 74-Jährigen. Der Kleinbus-Fahrer fuhr auf den Pedelec-Fahrer auf. Dieser wurde bei dem Sturz über Kopf leicht verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. Weitere Unfälle mit einem Fahrradfahrer, einer Pedelec-Fahrerin und einem Rennradfahrer gab es in Burgsteinfurt, Ibbenbüren und Rheine. In Burgsteinfurt an der Ochtruper Straße wurde am Freitag gegen 17.00 Uhr ein 55-Jähriger leicht verletzt, weil er von einem Pkw gestreift wurde. Bei den beiden anderen Unfällen handelte es sich um Alleinunfälle. In Ibbenbüren stürzte eine 58-Jährige am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Osnabrücker Straße und verletzte sich schwer. In Rheine wurde ein 53-jähriger Rennradfahrer auf der Straße Zur Saltenwiese am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr bei einem Sturz leicht verletzt. Vier der sieben Unfallopfer trugen während der Fahrt mit ihrem Zweirad keinen Helm. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch mal daran, wie wichtig und sinnvoll es ist, auf dem Fahrrad, Pedelec oder E-Bike einen Helm zu tragen. Dieser verhindert zwar keine Unfälle. Das Risiko, sich bei einem Unfall oder Sturz zu verletzten - möglicherweise schwer oder gar lebensgefährlich - mindert das Helmtragen jedoch enorm. Denken Sie daran und kommen Sie sicher an!

