Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz

Hagen-Mitte (ots)

In der Stresemannstraße kam es am Samstag (04.02.2023) gegen 19.40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei wurde nach Angaben eines Mannes auch ein Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Der 20-Jähriger hatte die Polizei gerufen, nachdem er auf einen 31-Jährigen gestoßen war, der sich mit anderen Personen stritt. Der Hagener habe schlichtend eingreifen wollen, daraufhin habe ihm der 31-Jährige jedoch mit Pfefferspray in das Gesicht gesprüht und ihn mit der Faust geschlagen. Sein Kontrahent hingegen schilderte den Polizisten, dass er bei dem Streit von dem 20-Jährigen in den Finger gebissen worden sei. Ein Pfefferspray konnte nicht gefunden werden. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. Der 31-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille. Beide Männer wiesen leichte Verletzungen auf. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

