POL-VIE: Viersen: Unbekannter Pkw-Fahrer entfernt sich von Unfallort - Zeugen gesucht

Am 14.08.2022 hat es gegen 18.00 Uhr auf der Neuwerker Straße / Ummerstraße in Viersen einen Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw gegeben. Eine 34-jährige Viersenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Neuwerker Straße in Fahrtrichtung Viersen. Auf Grund eines Pkws, welcher vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit an der 34-Jährigen vorbei fuhr, erschrak sich die Radfahrerin an der Einmündung der Ummerstraße. Auf Grund des Schocks bremste die Viersenerin stark und stürzte daraufhin zu Boden. Der unbekannte Pkw-Fahrer hielt kurz an, entfernte sich dann aber unerlaubterweise von der Unfallstelle. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Pkw, möglicherweise der Marke Audi oder BMW. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Falls Sie Hinweise zu dem Unfallhergang-, oder dem flüchtigen Fahrer geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0 /AM (741)

