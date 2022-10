POL-NOM: Weitere Fahrt unter Drogeneinfluss

Uslar (ots) - Uslar(He) Am Samstag, den 15.10.22, in dem Zeitraum von ca. 18:45 bis 19 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Aldi Markt in der Wiesenstraße und entwendeten aus einer verschlossenen Vitrine ca. 45 Stangen Markenzigaretten. Durch ein Fenster im Aufenthaltsraum gelangten die Täter wieder aus dem Markt. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich an die Polizei Uslar. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

