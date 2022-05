Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

Bohmte (ots)

Zwischen Montagabend (17.00 Uhr) und Dienstagmorgen (06.30 Uhr) haben Unbekannte in der Straße "Am Feuerwehrhaus" etwa 150 Liter Diesen aus einem Betonmischer gestohlen. Die Täter öffneten den unverschlossenen Tankdeckel des Lkws, welcher freizugänglich auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Gemeindestraße stand. Mit dem Kraftstoff entfernten sich die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Bohmter Polizei unter 05471/9710 entgegen.

