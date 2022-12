Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hinweis auf Betrugsmasche

Schifferstadt (ots)

Eine 76-Jährige bekam auf ihrem Computer eine Fehlermeldung mit einer Hotline Nummer angezeigt. Die Seniorin rief daraufhin bei der Nummer an und gab ihre Zugangsdaten für ihr Online-Banking und die Daten ihrer Kreditkarte preis. Weiterhin wurde die Dame durch den unbekannten Täter, welcher deutsch mit indischen Akzent sprach, aufgefordert, Guthabenkarten im Wert von 500 Euro zu erwerben. Hiernach bemerkte die 76-Jährige den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. Durch die veranlasste Kontensperrung ist kein finanzieller Schaden entstanden. Die Polizei rät: - Rufen Sie keine unbekannten Nummern an! - Geben Sie am Telefon niemals persönliche und sensible Daten, wie Kontodaten, an Unbekannte weiter. - Ziehen Sie bei verdächtigen Anrufen Bekannte oder Verwandte hinzu oder wenden Sie sich an die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell