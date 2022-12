Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden am Wasserturm

Speyer (ots)

Am 06.12.2022 kurz vor 10 Uhr parkte eine 40-Jährige ihren PKW in der Straße am Wasserturm, stieg aus und touchierte einen passierenden Fahrradfahrer beim Öffnen der Fahrzeugtür. Der 60-jährige Fahrradfahrer stürzte nicht und machte zunächst nur einen Sachschaden am Schutzblech und der Fahrradkette geltend. Die 40-Jährige sicherte die Übernahme der Sachschäden in Höhe von ca. Euro zu. Beide Unfallbeteiligte entfernten sich ohne Hinzuziehung der Polizei. Etwa eine Stunde später rief der 60-Jährige die 40-Jährige an und machte Verletzungen u.a. am Knie geltend. Daher suchte zunächst die 40-Jährige die Polizei auf. Später erschien der 60-Jährige ebenfalls bei der Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie jeden ihr bekanntwerdenden Verkehrsunfall aufnehmen wird. Scheuen Sie sich - auch bei vermeintlich nur geringen Schäden - nicht, nach einem Verkehrsunfall die Polizei zu verständigen!

