Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle mit flüchtendem Fahrzeug

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 23:30 Uhr sollte ein 28-jähriger PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer flüchtete jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Speyer. An der B9 (Anschlussstelle Speyer Nord) konnte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Weiterhin konnte bei dem Mann eine kleine Menge Amphetamin sichergestellt werden. Auch bei einer, durch den Bereitschaftsstaatsanwalt angeordneten, Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen, konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Auch ein 18-jähriger PKW-Fahrer versuchte sich beim Erblicken der Kontrollstelle durch Wenden des Fahrzeugs der Kontrolle zu entziehen. Er konnte schlussendlich einer Kontrolle im Kestenbergerweg unterzogen werden. Während der Kontrolle konnte eine technische Veränderung am Fahrwerk festgestellt werden, welche nicht durch eine Prüfstelle abgenommen wurde. Dieser Umstand war auch der Grund für den Fluchtversuch des Fahrers. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch. Weiterhin konnte im Fahrzeug ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt werden. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell