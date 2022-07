Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeugmaschinen gestohlen

Wiehl (ots)

Bei einem Einbruch in einen Neubau an der Rudolf-Diesel-Straße in Wiehl-Bomig haben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Montag (4. Juli) und Dienstagmorgen mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Täter konnten in einen durch eine Bautür gesicherten Raum eindringen und bedienten sich an den Maschinen, die dort mehrere Handwerksbetriebe gelagert hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

