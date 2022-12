Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Heerdt: Seniorin stürzt in der U-Bahn - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 02. Dezember 2022, 10:52 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Heerdt am Freitagvormittag verletzte sich eine 86 Jahre alte Frau schwer. Sie war in der anfahrenden U-Bahn der Linie U 74 gestürzt. Die Seniorin wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wollte die 86-jährige Düsseldorferin die U 74 (Fahrtrichtung Meerbusch) an der Haltestelle Löricker Straße verlassen. Die Bahnfahrerin hatte an der Haltestelle die Geschwindigkeit schon deutlich reduziert, musste aber nochmal kurz anfahren, um einen vorgegebenen Haltepunkt zu erreichen. Beim Anfahren kam die 86-Jährige im hinteren Bereich der Bahn zu Fall. Sie zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

