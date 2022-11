Polizei Düsseldorf

POL-D: Achtung! Taschendiebe - Attention! Pickpockets - Tatverdächtige in Düsseltal festgenommen - Haftrichte

Düsseldorf (ots)

Achtung! Taschendiebe - Attention! Pickpockets - Tatverdächtige in Düsseltal festgenommen - Haftrichter

Dank einer aufmerksamen Zeugin (45 Jahre alt) konnte gestern Mittag eine 31-jährige Taschendiebin auf frischer Tat festgenommen werden. Die Frau ist schon unzählige Mal wegen Taschendiebstahls in Erscheinung getreten. Heute soll die Bulgarin dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Mittag beobachtete die Zeugin, wie sich die Taschendiebin in einem Supermarkt an der Rethelstraße an der Handtasche einer 63-jährigen Kundin zu schaffen machte und nach der Geldbörse langte. Die Tatverdächtige konnte von Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beute trug sie am Körper. Nach den entsprechenden Ermittlungen soll die Frau heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell