POL-D: Grafenberg - Raub in Wohnung - Senior überfallen - Täter flüchtet mit Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Montag, 28. November 2022, 18:00 Uhr

Nach einem Raub auf einen 80-jährigen Mann in seiner Wohnung in Grafenberg fahndet die Düsseldorfer Polizei nach dem Täter.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der 80-jährige Düsseldorfer in seiner Wohnung an der Ludenberger Straße. Plötzlich klingelte ein unbekannter Mann an seiner Tür. Unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu wollen, verschaffte er sich Zugang zu der Wohnung und forderte dort von dem Senior Geld, schubste ihn zu Boden und schlug ihn. Der Unbekannte entwendete schließlich Bargeld, verließ die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,60 bis 1,70 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und hat dunkle Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Wollmütze, eine dunkle Winterjacke, eine blaue Jeans sowie weiße Turnschuhe.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal: Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-870-0.

