POL-D: Erneute Schwerpunktkontrolle in der Altstadt und am Rheinufer - Konsequente Überprüfungen in der Waffenverbotszone - Polizei beschlagnahmt Messer - Fotos hängen an

Düsseldorf (ots)

Bei einer weiteren Schwerpunktkontrolle in der Waffenverbotszone beschlagnahmte die Polizei am Wochenende (in der Nacht von Samstag auf Sonntag) unter anderem sechs Messer in der Altstadt.

Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei kontrollierte die Düsseldorfer Polizei am Wochenende je nach Besucherströmen an unterschiedlichen Standorten wieder zahlreiche Personen in der Altstadt.

Insgesamt wurden an beiden Tagen 213 Personen überprüft. Dabei beschlagnahmte die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag sechs Messer und eine Gas-Schreckschuss-Waffe.

Auch zukünftig wird die Polizei den Kontrolldruck in der Waffenverbotszone hoch halten und mögliche Gewalttäter mit Schwerpunktkontrollen frühzeitig polizeilich identifizieren.

