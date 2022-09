POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 15.09.2022, ist ein Auto in Wutöschingen-Horheim aufgebrochen worden. An dem in einer Hofeinfahrt in der Talstraße stehenden Pkw wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innern wurde ein dort abgelegter Geldbeutel entwendet. Neben einem geringen Bargeldbetrag befanden sich verschiedene Bank- und Kundenkarten sowie der Ausweis des Fahrzeugbesitzers darin. Das ...

