POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Einfamilienhaus "Am Krümpel" - Zeugen gesucht

Bramsche (ots) - Am Sonntagmorgen befuhr eine junge Frau aus Bramsche mit ihrem Toyota um 05:09 Uhr die "Gehnstraße" in Richtung Achmer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 22-Jährige auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam auf der Straße in Dachlage zum Stillstand. Ein Ersthelfer konnte die schwer ...

