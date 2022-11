Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verdacht der Brandstiftung an der Belmer Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gerieten aus bislang unbekannter Ursache gegen 22:30 Uhr zwei Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus an der "Belmer Straße" unweit der "Franzstraße" in Brand. Aufgrund des Feuers wurde die angrenzende Hausfassade und eine Jalousie beschädigt. Zudem platzte ein Fenster des Wohnhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000,00 Euro. Die Polizei in Osnabrück ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

