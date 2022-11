POL-OS: Bad Laer: Brand auf Baustelle - Keine Verletzten

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte ein Leichtkraftrad am "Ravensbrink", unweit zum "Hauswörmannsweg". Das Motorrad des Herstellers "SsangYong" in schwarzer Lackierung stand vor einem Wohnhaus und wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen "256-KIP" geführt. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Leichtkraftrades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in ...

