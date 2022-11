Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Neuss - Mann stirbt bei Verkehrsunfall - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 26. November 2022, 07:25 Uhr

Bei einem Alleinunfall heute Morgen im Autobahnkreuz Neuss-West wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat vor Ort die Spuren gesichert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 30-jährige Mann aus Duisburg mit seinem Audi auf der A 46 in Richtung Düsseldorf unterwegs. Im Autobahnkreuz Neuss-West beabsichtigte er offenbar auf die A 57 in Richtung Nimwegen zu wechseln. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf die aufsteigende Schutzplanke und kam schließlich in der Böschung zum Stehen. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Spuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell