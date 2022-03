Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Steine auf Gleise gelegt

Oberlahnstein (ots)

Bisher unbekannte Täter legten am Freitagnachmittag mehrere Steine im Bereich Shell Tankstelle, Braubacher Straße - Bahnstrecke Braubach nach Oberlahnstein - auf die Gleise. Die dort verkehrende VIAS-Regionalbahn leitete umgehend eine Schnellbremsung ein; Reisende wurden nicht verletzt. Es entstanden augenscheinlich weder Schäden am Zug noch an den Gleisen.

Personen konnten im Nahbereich nicht festgestellt werden. Jedoch ist anhand einer ersten Einschätzung und aktueller Lagebilder nicht auszuschließen, dass es sich um spielende Kinder gehandelt haben könnte. Aufgrund des Vorfalls waren beide Gleise von 17:02 Uhr - 17:51 Uhr gesperrt. Dies hatte Auswirkungen auf 7 Zugverbindungen mit insgesamt 352 Minuten Verspätungen.

Info der Bundespolizei:

Der wichtigste Grundsatz lautet: Bahnanlagen sind keine Spielplätze, es ist verboten, sie zu betreten! "Mutproben" im Gleisbereich, Auflegen von Gegenständen - hier droht Lebensgefahr! Regionalbahnen können Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h erreichen und haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von mehreren 100 Metern. Zudem sind sie erst spät zu hören und auch mit Blick auf ihre Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell