Golzheim: Zeugen nach Abbiegeunfall gesucht - Fußgänger leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 23. November 2022, 18:15 Uhr

Bei einem Abbiegeunfall wurde am vergangenen Mittwochabend ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, da der genaue Hergang noch unklar ist.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Opel von der Nordstraße aus kommend auf der Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Klever Straße unterwegs. An der Kreuzung Kaiserswerther Straße, Ecke Klever Straße bog er nach links ab und erfasste dabei einen 62-jährigen Düsseldorfer, der an der dortigen Fußgängerfurt die Klever Straße querte. Leicht verletzt wurde der Fußgänger von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Gegenstand der Unfallermittlungen ist derzeit, welches Ampelsignal jeweils für die Beteiligten vorlag.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0211-8700 entgegengenommen.

