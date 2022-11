Polizei Düsseldorf

POL-D: Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit - Polizeilicher Verkehrseinsatz am ersten Adventssamstag - Hohes Besucheraufkommen

Am Samstag vor dem 1. Advent war die Düsseldorfer Innenstadt gut besucht. Die Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen waren stark frequentiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Stimmung unter den Besuchern in den Einkaufsstraßen und auf den Weihnachtsmärkten friedlich und ausgelassen.

Auf den Straßen im Innenstadtbereich kam es früh zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Die Parkhäuser in Altstadtnähe waren bereits ab 15:00 Uhr ausgelastet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Heinrich-Heine-Allee und teilweise zu Rückstau bis in den Rheinufertunnel.

Auch aufgrund von mehreren Versammlungen im Bereich der Innenstadt kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Mit verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Heinrich-Heine-Allee und des Grabbeplatzes entlastete die Polizei den Verkehr in diesen Bereichen. Ab 16:00 Uhr unterstützen die Verkehrskadetten die Polizei, um an unterschiedlichen Orten eine sichere Überquerung der Fußgänger an verkehrsreichen Straßen zu gewährleisten. Sie blieben bis 19:00 Uhr im Einsatz. Gegen 17:00 Uhr wurden aus Sicherheitsgründen Verkehrssperren auf der Königsallee/Königsstraße aufgebaut.

