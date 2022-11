Polizei Dortmund

POL-DO: Störungsfreier Verlauf des Versammlungsgeschehens am 19. November

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1282

Für den heutigen Samstag, den 19.11.2022, waren für das Stadtgebiet Dortmund insgesamt drei Versammlungen angemeldet.

Von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr fand am Kurt-Piehl-Platz in der Dortmunder Nordstadt eine Gedenkveranstaltung in Form einer Standkundgebung statt. Die Teilnehmerzahl belief sich auf einen niedrigen zweistelligen Bereich.

Von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr war ein Versammlungsaufzug im Bereich der Dortmunder Innenstadt und der Nordstadt angemeldet. Die Versammlung begann gegen 13:30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Platz der Deutschen Einheit. Der Aufzug setzte sich um ca. 14:15 Uhr in Bewegung. Die Teilnehmerzahl bewegte sich in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Über zwei Zwischenkundgebungen am Freiherr-vom Stein-Platz und dem Platz von Buffalo gelangte der Aufzug auf den Friedensplatz, wo die Versammlungsleiterin die Versammlung um 17:38 Uhr beendete.

Diese beiden Veranstaltungen bezogen sich auf die Ereignisse am 8. August 2022 in der Dortmunder Nordstadt, wo bei einem Polizeieinsatz ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Senegal ums Leben kam.

Die für den Aufzug nötigen Straßensperrungen sorgten nur für kurzzeitige Verkehrseinschränkungen. Die Polizei Dortmund bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis und ihre Geduld.

Parallel dazu fand in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17 Uhr eine Standkundgebung auf dem Platz der Deutschen Einheit statt, die sich thematisch mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar befasste. Die Anzahl der Teilnehmenden dieser Veranstaltung bewegte sich in einem niedrigen zweistelligen Bereich.

Alle Veranstaltungen verliefen störungsfrei und friedlich.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell