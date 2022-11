Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Bochum - Schussabgaben durch Polizeibeamten nach Einbruch in Essen

Essen, Bochum (ots)

Am 3. November, gegen 13 Uhr, wurde der Essener Polizei ein Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Kuhlmannsfeld gemeldet.

Im Zuge der ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort traf ein 37-jähriger Polizeibeamter auf einen 31-jährigen Tatverdächtigen aus Rumänien.

Dieser hielt ein Beil in der Hand und kam damit auf den Beamten zu. Der Polizeibeamte gab mehrere Schüsse aus seiner Dienstwaffe ab. Der 31-Jährige wurde mehrfach getroffen, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Verletzte wurde erstversorgt und mit Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 31-jährigen liegt ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl vor, der aktuell außer Vollzug gesetzt war.

Zur Prüfung des Einsatzablaufes und der Hintergründe bezüglich der Schussabgaben hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Essen aus Neutralitätsgründen eine Mordkommission eingesetzt.

Derzeit wird der Einsatzablauf geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

