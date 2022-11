POL-BO: Polizei Herne nimmt Dienstbetrieb an der Cranger Straße auf

Bochum (ots) - Die Polizei sucht nach einem Unfall am Donnerstag, 3. November, in der Bochumer Fußgängerzone einen beteiligten E-Scooter-Fahrer und seinen Beifahrer. Gegen 17.20 Uhr war eine 76-jährige Fußgängerin aus Bochum auf der Kortumstraße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 70 von einem E-Scooter erfasst wurde und stürzte. Der E-Scooter-Fahrer ...

