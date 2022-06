Coesfeld (ots) - Unbekannte verschafften sich durch "Schlossstechen" Zugang zum Heckbereich eines Transporters an der Eschstraße in Merfeld. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Donnerstag (02.06.22) und 6.15 Uhr am Freitag (03.06.22). Die Täter entwendeten Werkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

