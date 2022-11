Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin - Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei - "Ampelindianer im Wüstensand" - Puppenbühne mit neuem Programm an neuer Spielstätte

Düsseldorf (ots)

Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei - "Ampelindianer im Wüstensand" - Puppenbühne mit neuem Programm an neuer Spielstätte

Nach längerer Zwangspause wegen Corona startet die Polizeipuppenbühne jetzt wieder durch. Präsentiert wird ein spannendes neues Abenteuer, erstmalig an der neuen Spielstätte der Jugendverkehrsschule. Rund 6.300 Kinder aus 382 Vorschuleinrichtungen haben in einer der 51 Vorstellungen die Gelegenheit, die "Ampelindianer im Wüstensand" zu verfolgen und so spielerisch das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu erlernen. Im Anschluss werden die Kinder von den Puppenspielerinnen und Polizeihauptkommissarinnen Norma Fleiß, Sonja Martin und Janett Louis feierlich in den "Club der Ampelindianer" aufgenommen.

Zur Vorstellung laden wir Sie herzlich ein.

Ort: Städtische Jugendverkehrsschule Düsseldorf Rather Broich 137 40472 Düsseldorf Zeit: Mittwoch, 30. November 2022, 10:00 Uhr

Die Geschichte des Stücks finden Sie als PDF im Anhang.

